Mistermovie.it - Mister Movie | Com’è Mickey 17 il nuovo film del regista di Parasite Bong Joon-Ho

Leggi su Mistermovie.it

Ildi-ho, "17", ha ricevuto le prime reazioni entusiastiche dopo la sua première londinese."17": Prime Reazioni Entusiastiche per ildi-hoQuesto thriller fantascientifico, basato sul romanzo del 2022 di Edward Ashton, racconta la storia diBarnes, un lavoratore clone sacrificabile in una spedizione terrestre su Niflheim. Le dure condizioni del mondo di ghiaccio portanoa morire più volte, solo per essere riportato in vita in uncorpo con la maggior parte dei suoi ricordi intatti.Elogi per Regia e CastLe prime reazioni alsono state estremamente positive, con molti critici che hanno elogiato la regia di-ho e le performance del cast, in particolare quelle di Robert Pattinson e Mark Ruffalo.