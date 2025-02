Mistermovie.it - Mister Movie | Come il finale di serie di Cobra Kai prepara il film Karate Kid: Legends

Dopo sei stagioni e 65 episodi, "Kai" ha ufficialmente concluso il suo percorso su Netflix con l'uscita dell'ultimo lotto di cinque episodi. Questo capitolochiude un'importante fase della saga di "Kid", ma il franchise è tutt'altro che finito. Infatti, il nuovoKid:" è in arrivo nei cinema a maggio, con Ralph Macchio che riprende il ruolo di Daniel LaRusso."Kai" Giunge al Termine, ma "Kid:" è All'orizzonteNeldi "Kai", Daniel LaRusso continua a gestire il dojo Miyagi-do nella vecchia casa del signor Miyagi, mentre Johnny Lawrence ha rilanciato ilKai. I due lavorano in tandem, scambiandosi studenti per insegnare sia l'attacco (Kai) che la difesa (Miyagi-do). Questo equilibrio ha permesso a Daniel di trovare pace e di capire meglio il ruolo delnella sua vita.