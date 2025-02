Mistermovie.it - Mister Movie | Cillian Murphy sarà il Professor Raptor nella serie ‘Harry Potter’ di HBO?

Leggi su Mistermovie.it

Il reboot della"Harry Potter" di, annunciato nell'aprile 2023, sta prendendo forma con nuovi dettagli sul casting e sulla produzione. Inizialmente pensato come contenuto per il marchio Max Original, il progetto è stato promosso a uno slot di punta in prima serata su. Ecco le ultime novità:Il Reboot di "Harry Potter": Nuovi Dettagli e Casting per laessa McGranitt eSnape: Janet McTeer e Paapa Essiedu sono stati nominati rispettivamente per i ruoli dellaessa McGranitt e delSnape. Inoltre, Phoebe Waller-Bridge è stata segnalata per il ruolo di zia Petunia Dursley.Quirrell: Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, il casting per il ruolo delQuirrell è in corso, e i fan sono in trepidante attesa di scoprire chi interpreterà questo personaggio chiave.