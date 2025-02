Mistermovie.it - Mister Movie | Ascolti tv 13 Febbraio, Sanremo batte Grande Fratello e Harry Potter

La terza serata del Festival di2025, trasmessa giovedì 13su Rai1, ha confermato il suo dominio suglitelevisivi, attirando una media di 12.649.000 spettatori con uno share del 52.06%. La serata è stata seguita coninteresse, dimostrando ancora una volta l'appeal del Festival per il pubblico italiano.2025 Domina gliTV nella Serata del 13La serata si è divisa in due parti principali: la prima, dalle 21:24 alle 23:30, ha registrato un picco di 13.360.000 spettatori con uno share del 59.82%, mentre la seconda parte, dalle 23:35 all'1:11, ha mantenuto un pubblico di 6.484.000 spettatori con uno share del 59.21%. In totale, la media delle due parti ha raggiunto 10.700.000 spettatori con uno share del 59.8%.e l'Ordine della Fenice eNonostante la forte concorrenza,ha superato ampiamente gli altri programmi in onda nella stessa fascia oraria.