Mistermovie.it - Mister Movie | Anya Taylor-Joy vuole recitare in un film di Avatar: “Il mio sogno è essere una Na’vi”

Leggi su Mistermovie.it

Il franchise di, uno dei più iconici della fantascienza, continua a conquistare il pubblico. Una delle sue più grandi fan è-Joy, la star di The Witch e Split, che ha recentemente rivelato quanto desideri un giorno far parte di questo universo straordinario. L’attrice, che ha appena terminato le riprese delThe Gorge, ha espresso il suo entusiasmo riguardo aldi diventare una Na'vi, la leggendaria specie aliena della luna di Pandora.-Joy sogna di diventare una Na'vi in ""Durante un'intervista con Entertainment Tonight, mentre si trovava sul red carpet per la presentazione del suo nuovo-Joy ha parlato della dichiarazione di Sigourney Weaver. L’attrice, che ha recitato ine i suoi sequel, aveva espresso il desiderio che James Cameron, il regista della saga, vedesse The Gorge e la inserisse nel cast di un futurodel franchise.