Mistermovie.it - Mister Movie | Anti-woke anche il Festival di Sanremo come Disney e Google

Leggi su Mistermovie.it

Credit: RaiIldiha sempre rappresentato uno specchio delle tendenze culturali e sociali del momento. L'edizione 2025 non fa eccezione, evidenziando un cambiamento nel modo in cui vengono affrontati temi legati all'inclusività, all'identità di genere e alla rappresentazione delle minoranze.2025 e il cambiamento culturale: tra musica e nuove tendenzeSe fino a pochi anni fa l'attenzione era concentrata sulla diversità e sull'apertura a nuove identità, oggi sembra emergere una narrazione diversa, più focalizzata su concetti tradizionali e sulla celebrazione della "normalità". La stagioneè al tramonto.I protagonisti di2025 e il loro messaggioTra gli artisti più discussi di questa edizione c'è Tony Effe, che con il suo brano ha riportato in auge l'immagine dell'uomo italiano tradizionale, legato ai valori classicila famiglia, il calcio e la gelosia amorosa.