Miriam Leone | a Sanremo punta tutto sullo sguardo

La storia tra Carlo Conti einizia nel 2008, quando lui conduce e lei viene eletta Miss Italia. Poi, per l’edizione di2015, Conti la voleva accanto a sé, ma l’attrice era impegnata sul set di un film. E, come svela in conferenza stampa “Dieci anni fa ti avevo detto no, ma quando mi ha richiamato non ho potuto rifiutare una seconda volta”. Ed eccola sul palco di2025 a fare da co-conduttrice, definirla valletta è un po’ riduttivo, insieme ad Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Ex Miss Italia, attrice, conduttrice ed imprenditrice, torna in scena dopo un anno sabbatico in seguito alla nascita del primo figlio. E lo fa a pochi giorni dall’uscita della serie Miss Fallaci, sulla vita della giornalista e scrittrice.