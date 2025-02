Lanazione.it - Minaccia la compagna con una katana. Arrestato un 43enne

Hato lacon una: per questo unè statodagli uomini del commissariato di Sesto. È successo due giorni fa: intorno alle 12,20 la polizia è intervenuta nella zona del Neto per la segnalazione di un grave episodio di minacce. Una volta sul posto gli agenti hanno trovato la donna, una 47enne italiana, come il compagno, a casa di un’amica con il figlio. La vittima, acta poi negli uffici del commissariato di Quinto Basso, ha raccontato di aver raggiunto la sua casa poco prima, insieme all’amica, per recuperare il figlio e di aver bussato insistentemente il campanello, non avendo risposta. Subito dopo, però, ha notato il figlio scendere le scale seguito dal compagno, il quale, con in mano verosimilmente una, l’avrebbeta di morte. Tornati in zona Neto gli agenti, sulla base delle indicazioni fornite, hanno rintracciato vicino alla casa della coppia l’uomo, che, in seguito ai controlli, è stato trovato con un coltello pieghevole in una delle tasche del giubbino.