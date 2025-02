Milleproroghe stop alle multe per i no vax e alla chiusura delle attività sanzionate | È pietra tombale sulla pandemia

Leggi su Open.online

La sospensionesanzioni per chi non ha rispettato l’obbligo vaccinale continuerà anche nel 2025. Nel dl, approvato giovedì 13 febbraio dal Senato con 97 voti favorevoli e 57 contrari e che ora passeràCamera, la maggioranza di governo ribadisce la mano tesa ai no vax dell’era Covid. A questo si aggiunge, con un emendamento proposto da Fratelli d’Italia, l’annullamento dellache erano stateproprio durante la. «È unasul periodo Covid», esulta la capogruppo in Commissione Covid di FdI Alice Buonguerrieri.Le norme e la mano tesa ai no vaxRottamazione quater, bagnini anche minorenni, slittamento dell’adeguamentonormativa antincendio per le scuole. Nel testo base del dl, approvate dal Senato con alcune modifiche, viene ribadita una posizione che il governo di Giorgia Meloni aveva tenuto anche lo scorso anno.