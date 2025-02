Ilfogliettone.it - Milleproroghe, Senato approva: le novità da rottamazione a consulta tifosi

Leggi su Ilfogliettone.it

Via libera delalla questione di fiducia posta dal governo sul ddl di conversione in legge del decretocon 97 voti favorevoli e 57 voti contrari. Il provvedimento, che scade il prossimo 25 febbraio, passa alla Camera dei deputati in seconda lettura. A tenere banco a Palazzo Madama il tema politicamente caldo della riapertura dellaquater e della proroga per l’adesione al concordato preventivo per il 2025-26, misura questa che alla fine è rimasta fuori dal provvedimento. Ma anche il rinvio a fine 2027 delladeiche ha creato fibrillazioni nella maggioranza.Molti, come al solito, i temi affrontati dal decreto di fine anno sulla proroga dei termini, licenziato dal governo il 9 dicembre ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 27 dicembre scorso.