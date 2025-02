Lapresse.it - Milano: incendio in un palazzo al Giambellino, 12 intossicati

Almeno 12 persone sono rimaste intossicate per un’scoppiato giovedì sera nel quartiere, a. Le fiamme hanno coinvolto una palazzina di 5 piani con 10 appartamenti in largo Fatima, che è stata evacuata. Secondo quanto risulta alla polizia locale, intervenuta sul posto, sono 12 le persone rimaste intossicate. Di queste la più grave è stata trasportata dal 118 in codice rosso all’ospedale Niguarda.La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata dopo le 22 e i mezzi sono stati impegnati fino alle 3 di notte. Tra gli sfollati dell’edificio anche tre bambini e due persone disabili. In corso di accertamento le cause del rogo, che sarebbe partito da uno degli appartamenti dell’edificio.