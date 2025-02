Ilfattoquotidiano.it - Milano, incendio in un palazzo a Giambellino: 16 persone in ospedale. In prognosi riservata un 53enne

Fiamme in undi cinque piani in via Fatima, zona, a. L’è partito, giovedì sera, dal piano rialzato del condominio popolare MM ed è rimasto circoscritto grazie anche al tempestivo intervento delle squadre di vigili del fuoco di via Darwin e della sede centrale. La segnalazione è arrivata poco dopo le 22. Un uomo di 53 anni versa in gravi condizioni all’Niguarda: la. Non ha ustioni gravi ma è rimasto intossicato dal fumo dell’che i vigili del fuoco sono riusciti a limitare a un solo appartamento anche se l’intera palazzina di cinque piani è stata fatta sgomberare temporaneamente. Altre 15sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari. Fra questi anche tre bambini: ma le loro condizioni non sarebbero gravi.Non si conoscono ancora le cause che hanno portato allo sviluppo delle fiamme.