.com - Milano-Cortina, annunciati a Sanremo primi tre tedofori Coca-Cola del Viaggio della Fiamma Olimpica

Leggi su .com

(Adnkronos) –ha svelato oggi, presso Casa, i suoitredeldei XXV Giochi Invernali di2026. Si tratta di tre personalità d’eccezione, rappresentanti di mondi diversi ma accomunati dai valori olimpici e dallo spirito di inclusione: Mahmood, Deborah Compagnoni ed Eros Zanotti. Mahmood: il ritmo che unisce. Nel contesto del Festival di, non poteva mancare un protagonistascena musicale italiana e internazionale come Mahmood, che quest’anno ricopre il ruolo di co-conduttore nella serata di venerdì 14 febbraio: autore e cantante pluripremiato, simbolo di grande creatività e inclusività, e oltre ad accompagnaredurante il 2025 in diversi momenti chiave, rivestirà il ruolo di tedoforo, portando il suo talento e i suoi valori nel