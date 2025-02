Lanotiziagiornale.it - Milano-Cortina a carissimo amico, neppure iniziata un’opera su due

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il conteggio effettivo dei progetti; la trasparenza sulle fonti di finanziamento e sulle spese effettivamente sostenute; i dati sull’impronta CO2 per valutare efficacemente l’impatto ambientale delle opere; chiarimenti su come si eviterà di scaricare i costi su ambiente, lavoro e controlli, considerati i tempi ristretti. Sono le “quattro domande civiche” che la rete di 20 associazioni promotrici della campagna internazionale di monitoraggio Open Olympics 2026 per la trasparenza dei Giochi invernali hanno posto ieri agli organizzatori dei Giochi.L’occasione è stata la presentazione del secondo report di monitoraggio civico “A un anno dall’avvio dei Giochi invernali, che cosa rivelano i dati del portale Open2026?”, che analizza i dati disponibili sul portale “Open2026”, di Simico, sui cantieri aperti.