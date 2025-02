Panorama.it - Milano capitale dei divieti flop

19 multe. Questo il bilancio del primo mese di divieto di fumo all’aperto a. Dal 1° gennaio, infatti, nel capoluogo lombardo è entrata in vigore la nuova ordinanza del sindaco Beppe Sala: niente più sigaretta accesa nelle aree pubbliche, incluse le strade, i dehors e i tavolini dei bar all'aperto, a meno che (e qui si cade nel farsesco) non ci si trovi ad almeno 10 metri dagli altri cittadini presenti. Questida “polizia morale” vanno ad aumentare quelli già implementati dal 2021, che, in maniera più blanda, vietavano il fumo nelle aree verdi, nei parchi giochi per bambini, nei cimiteri e alle fermate dei mezzi pubblici.Delle 19 sfortunate vittime dell’ordinanza liberticida pseudo-green, ben 12 hanno avuto la colpa di non erano usciti di casa con i dovuti strumenti di misurazione, visto che la multa è arrivata per il non rispetto dei 10 metri di distanza.