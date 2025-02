Sololaroma.it - Milan-Verona, il pronostico di Serie A: rossoneri favoriti, doppia combo intrigante

Con le sfide d’andata dei playoff delle tre competizioni europee ormai alle spalle, è tempo di tornare a concentrarsi sullaA, che in questo weekend scenderà in campo per la sua venticinquesima giornata. Si comincerà già da stasera, con l’anticipo del venerdì tra Bologna e Torino, per proseguire con le tre gare in programma domani, sabato 15 febbraio, con l’ultima di queste che sarà quella di San Siro tra.La formazione rossonera ha bisogno di dare continuità dopo gli ultimi tre risultati utili consecutivi in campionato, cercando una nuova vittoria che la terrebbe in lotta per il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League. Ilè però reduce proprio da una delusione nella maggiore competizione europea e davanti al proprio pubblico dovrà fornire indicazioni positive e reagire dopo la sconfitta con il Feyenoord.