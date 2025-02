Serieanews.com - Milan, riflessioni in corso: ecco i nomi che “insidiano” Conceiçao

Leggi su Serieanews.com

Sergionon ha convinto del tutto ildella bontà del suo lavoro: spuntano idi chi potrebbe prendere il suo postoinche “(Foto: Ansa) – serieanews.comIn casail clima non è mai davvero sereno. I continui alti e bassi della squadra minano non solo le certezze in campo, ma anche quelle fuori dal campo, a partire dalla posizione dell’allenatore.Dopo l’esperienza di Fonseca, ora tocca a Sergio, che ha preso il timone dei rossoneri con un trofeo in mano già a gennaio, ma che da settimane è sotto osservazione. Sebbene al momento non ci siano segnali di un esonero imminente, la sua permanenza al termine della stagione non è affatto scontata. Saranno i risultati, ma anche altri fattori, a determinare il suo destino.