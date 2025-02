Serieanews.com - Milan-PSG, idea da non credere: scambio clamoroso per fare la pace

Ilha un problema, il Paris Saint Germain ha più o meno lo stesso problema: la soluzionebbe felici tutti, ma c’è un ostacolo quasi insormontabile-PSG,da nonperla(Foto: Ansa) – serieanews.comOk, sulla carta sembra la classica “Mission Impossible”, ma se poi ci pensate bene non è un’così assurda:e PSG potrebbero davvero pensarci, a questo.Due protagonisti, due storie intrecciate e un colpo di scena chebbe discutere per settimane, forse per mesi. Da una parte Mike Maignan, fresco di fascia da capitano ma ormai lontano dalla versione “supereroe” che aveva conquistato i tifosi rossoneri. Dall’altra, niente meno che Gigio Donnarumma, l’ex enfant prodige fuggito verso Parigi tra fischi e insulti.Un incastro perfetto per esigenze e tempistiche: entrambi in scadenza nel 2026, entrambi con la sensazione di essere arrivati a fine ciclo.