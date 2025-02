Tvplay.it - Milan, pazza idea di Conceicao: ora arriva la conferma!

Leggi su Tvplay.it

Ildisi prepara alla sfida in campionato contro il Verona dopo il brutto passo falso in Champions League contro il Feyenoord. Occhio alle possibili novità del tecnico rossonero, il quale potrebbe stravolgere l’assetto del tattico fin da subitoQuali saranno le nuove scelte diin vista della sfida della 25^ giornata di campionato tra-Verona? È questa la domanda che continuano a porsi diversi tifosi del, soprattutto dopo la brutta prestazione nel match dei playoff di Champions League.potrebbe valutare la clamorosa ipotesi di un passaggio definitivo al 4-4-2, con Leao e Pulisic esterni e Joao Felix in attacco al fianco di Jimenez. A centrocampo, in questo caso, agirebbero Fofana e Reijnders.di: orala! (LaPresse) TvPlayUn 4-4-2 in linea, con Leao e Pulisic chiamati anche a compiti difensivi: potrebbe essere questa ladi, anche se resta in piedi l’opzione 4-2-3-1, con gli stessi interpreti, ma con assetto decisamente più equilibrato.