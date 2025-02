Calcionews24.com - Milan, occhi sul rinnovo di Theo Hernandez: si allontana la firma! Ecco la richiesta del francese…

Leggi su Calcionews24.com

: silaladel francese. Le ultimissime in casa rossonera Il contratto dicon ilscadrà il prossimo 30 giugno 2026 ed il suo ingaggio è di 4,5 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ildi contratto in questo momento sarebbe molto lontano. Lasarebbe fortemente in dubbio dalla .