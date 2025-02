Dailymilan.it - Milan, l’avvocato del Diavolo: da Zagabria a Rotterdam il cammino europeo di Sergio Conceiçao è un flop

Leggi su Dailymilan.it

delè deluso daldeldi: daè unLa notte delle 4 stelle finisce male. Ilperde più nell’approccio alla partita che nel goffo errore di Mike Maignan. Le 4 stelline davanti non si vedono forse la scelta non è delle più azzeccate schierarli insieme sotto la pioggia contro una squadra che corre tanto.Rafael Leao non è in serata viene pure beccato dal pubblico e alla lunga sparisce per poi essere sostituito. Christian Pulisic è stanco su un campo forse non congeniale alle sue caratteristiche, prova a cambiare posizione si accentra ma non è serata ed esce pure lui.Santiagho Gimenez torna a casa ed è palesemente emozionato. Joao Felix ci prova è il migliore dei 4 lì davanti.nelè deluso daldeldiView this post on InstagramA post shared by daily