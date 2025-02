Rompipallone.it - Milan e Juventus, arrivano brutte notizie: Conceiçao e Motta nei guai

Ultimo aggiornamento 14 Febbraio 2025 9:10 di Giancarlo SpinazzolaLa tre giorni di coppe europee non sorride alle italiane e cambia tutto in ottica ranking: la classifica aggiornata dopo l’andata dei play-off.La graduatoria del Ranking UEFA rappresenta un fattore fondamentale per il calcio italiano. Come successo nella scorsa stagione, le due nazioni che chiuderanno al primo e al secondo posto in questa classifica potranno infatti inscrivere ben cinque squadre alla prossima edizione della Champions League.Prima dell’inizio di questa settimana di play-off, l’Italia occupava il secondo posto del Ranking, solamente alle spalle di un’imprendibile Inghilterra. I risultati deludenti di questa tre giorni di coppe europee, però, ha modificato la graduatoria, con l’Italia scavalcata anche dalla Spagna.