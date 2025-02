Calciomercato.it - Milan, Conceicao già in bilico: solo così può evitare l’esonero

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore portoghese sul banco degli imputati dopo il tonfo della squadra rossonera nei playoff di Champions League sul campo del FeyenoordTonfo delin Olanda e Champions a rischio per la compagine rossonera. Il ‘Diavolo’ esce sconfitto dal campo del Feyenoord e adesso deve ribaltare il passivo di Rotterdam nel ritorno di martedì a San Siro.Sergio(LaPresse) – Calciomercato.itServirà una vittoria con due reti di scarto all’undici di Sergioper scacciare l’incubo eliminazione eduna prematura uscita di scena già ai playoff della competizione. I big e i nuovi acquisti hanno deluso nella prima gara contro il Feyenoord, ma inevitabilmente sul banco degli imputati è finito anche Sergio. L’atteggiamento iper offensivo non ha dato i frutti sperati e anche a gara in corso l’allenatore portoghese non è riuscito a rimettere le cose a posto.