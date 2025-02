Ilfattoquotidiano.it - Migranti e Paesi sicuri, la trasparenza promessa dal governo non c’è. E nemmeno la relazione al Parlamento “entro il 15 gennaio”

Con l’intenzione di garantire maggioresulla situazione deiinclusi o da includere nell’elenco di quelli “di origine” ilsi è impegnato a relazionare alil 15di ciascun anno“. Lo ha scritto nel decreto 158/2014, poi confluito nel dl flussi convertito in legge a dicembre. Impegno ancor più necessario visto che l’elenco è al cdella querelle giuridica che ha bloccato i centri in Albania, dove ancora il 28scorso ilha mandato una cinquantina di, per lo più provenienti da Egitto e Bangladesh. Al contrario, a un mese dalla scadenza fissata nel suo stesso decreto, non c’è traccia della“alle competenti commissioni parlamentari”.Dopo i primi trattenimenti in Albania bocciati dai giudici, che avevano disapplicato l’elenco deicontenuto nel decreto interministeriale del maggio 2024, ilha tentato di blindare la nuova lista deiin un atto legislativo, il decreto 158 del 23 ottobre.