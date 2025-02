Liberoquotidiano.it - "Mi stai guardando? Sto per esplodere": Bublik fissa la telecamera e sconvolge il mondo del tennis

Per Alexanderè un periodo da incubo. La sconfitta al primo turno ad Adelaide e all'Australian Open, poi al secondo a Montpellier, al primo a Rotterdam e giovedì anche al secondo turno all'Atp 250 di Marsiglia, per mano di Ugo Humbert che lo ha battuto due set a zero. Il 27enne kazako è ora scivolato in 48esima posizione, rispetto alla 17esima nella quale si trovava lo scorso maggio. Oltre a spaccare una racchetta nel match precedente vinto contro Richard Gasquet, nel matchha guardato unaa bordo-campo e riferito queste parole: "Mi? Ora sto per, non ce la faccio più”. E ancora, ha aggiunto altre parole per far sì che chi era a casa le sentisse bene: "Temich, mi? Ora sto per, semplicemente non ce la faccio più.