Mi illumino di meno per chi si muove in bicicletta  Martedi 18 Febbraio a Udine

Anche quest’ anno, in occasione di “Midi”, Giornata Nazionale del RisparmioEnergetico e degli Stili di Vita Sostenibili, si ripeterà nel centro dil’iniziativa di aBicitdisensibilizzazione per una corretta illuminazione di chi siin.Quest’anno l’iniziativa, istituita nel 2005 per celebrare l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, compie20 anni, e viene ulteriormente rafforzata dalla recente istituzione della Giornata Nazionale del RisparmioEnergetico e degli Stili di Vita Sostenibili.Ovviamente la mobilità attiva (spostarsi a piedi, in, con i mezzi pubblici) rappresenta un pilastrofra gli stili di vista sostenibili, e la FIAB, a livello nazionale a attraverso le sue oltre 190 associazioni sparsein tutto il territorio nazionale, ha voluto collegarla alla sicurezza degli spostamenti inofferta da uncorretto uso delle luci prescritte dal Codice della Strada.