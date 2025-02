Palermotoday.it - Mezz Gacano's jizz 5tet: il quintetto di musicisti sul palco del Mind House

Leggi su Palermotoday.it

”: un nome che evoca la radice primordiale del jazz, un progetto musicale che affonda le sue radici nella tradizione per proiettarsi verso il futuro., dopo aver collaborato con artisti del calibro di Richard Sinclair e gli Hatfield and the North, presenta il suoIl.