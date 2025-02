Europa.today.it - Mette una matita nel sedere di una studentessa, tocca e molesta le compagne: professore condannato

Leggi su Europa.today.it

Avrebbe messo unaneldi una suae poi le avrebbe detto: "Non ti piegare, che mi istighi". Per questo e per altri atti undi una scuola superiore di Torino è statoieri, 13 febbraio, dalla corte d'Appello a un anno di carcere (pena sospesa con la.