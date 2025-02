Romatoday.it - Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta maltempo per 18 ore

Possibili piogge e venti forti in arrivo ae nel. La Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regioneha emesso un’gialla, con validità dalla sera di oggi, venerdì 14 febbraio, e per le successive 12-18 ore.: le previsioni per il weekend.