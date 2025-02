Sport.quotidiano.net - Metamorfosi Milan, che confusione. Film già visto fra errori e nervi tesi

Che, sarà perché ci risiamo. "Abbiamo alzato il livello", Zlatan Ibrahomovic dixit: sulla carta, non nei numeri. Così, per adesso, ancora montagne russe, pur dopo la rivoluzione. Pur con il poker d’assi da Gimenez a Pulisic passando per Leao e Joao. Il ruggito è arrivato solo da Paixao. Su e giù da allarme rosso, per l’ennesima volta. Cambia il copione, non la sostanza: perché il fil rouge che collega ildi Rotterdam a quello di Zagabria, senza andare troppo indietro, è lo stesso delle prime tappe di Conceiçao, della breve era Fonseca e delle ultime puntate di Pioli. Attitudine, atteggiamento. Questa volta, aggressività. Sinonimi, da psicoanalisi. Di fatto, da grande a piccolo Diavolo in un amen. In campionato, -8 dal quarto posto, seppur con una partita in meno, e con l’ennesimo bivio che si chiama Verona, domani a San Siro alle 20.