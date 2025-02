Messinatoday.it - Messina Futsal impegnato sul campo del Futsal Canicattì

Leggi su Messinatoday.it

Trasferta siciliana per il, che affronterà sabato ilnella 5^ giornata di ritorno del campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5. La squadra giallorossa, che va a caccia di punti per migliorare l’attuale deficitaria posizione in graduatoria, se la vedrà con.