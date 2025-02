Lanazione.it - Mercato Sant'Ambrogio Firenze, banchi alimentari sotto la nuova tettoia

Leggi su Lanazione.it

, 14 febbraio 2025 - Dal 17 febbraio ideldisaranno posizionatila, ultimata in queste settimane nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'intera struttura. È quanto si legge in una nota di Palazzo Vecchio. Il trasferimento deinell'area ultimata recentemente consentirà di avviare in contemporanea le attività propedeutiche all'inizio dei lavori della seconda fasela vecchia, che da lunedì prossimo sarà libera dalle attività di vendita. Restano temporaneamente in piazza Annigoni invece iche vendono generi non, che torneranno nella posizione originaria alla conclusione dell'intero intervento, fissata per settembre. L'investimento complessivo, si legge ancora in una nota del Comune, è di "circa 1,9 milioni di euro".