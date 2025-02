Juventusnews24.com - Mercato Juventus, ecco l’alternativa ad Hancko: il piano della dirigenza se dovesse sfumare il difensore del Feyenoord. I dettagli

di RedazioneNews24ad: ildel club. Labianconera potrebbe tentare il riscatto di Renato VeigaIl calcioJuve non si ferma mai, con lagià al lavoro per rinforzare la difesa in vistaprossima stagione. Giuntoli avrebbe già incassato il sì di Davidper un quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione.Tuttavia, se iltirare troppo la corda, dalla Continassa si pensa anche al riscatto di Renato Veiga. Bisognerà trattare nuovamente con il Chelsea, ma il portoghese ha già convinto tutti. È luiad, come riferito da Tuttosport.Leggi sunews24.com