Internews24.com - Mercato Inter, l’arrivo di Sucic apre la strada al ringiovanimento: quel centrocampista farà le valigie in estate!

di Redazionedilaallein! Gli incastri per l’anno prossimoAnche ilè fatto di incastri. Se i dirigenti di Viale della Liberazione hanno già fatto la prima mossa in vista del prossimo anno con l’acquisto di Petar, come sottolinea il Corriere dello Sport in vista dell’si prospetta già un addio nel reparto di centrocampo.– «L’ha già avviato le grandi manovre per la prossima stagione. Anzi, ha già chiuso il primo acquisto. Si tratta di Petarcroato classe 2003, che lunedì scorso era a Milano per sostenere le visite mediche. L’affare – la Dinamo Zagabria incasserà 14 milioni più 2,5 di bonus – sarà ufficiale nella finestra didei primi 10 giorni di giugno, riservata alle squadre partecipanti al prossimo Mondiale per club.