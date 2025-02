Internews24.com - Mercato Inter, Ausilio prepara il doppio colpo per l’estate? Ecco i due nomi sul taccuino

di Redazioneilperi duesuldel club nerazzurroCosi Marco Barzaghi, sul suo canale Youtube, ha parlato dei prossimi piani del calcio:«L'va con decisione ed è pronta a provare undal Bologna: Beukema e Castro. Beukema può essere l'erede o di de Vrij o di Acerbi. Ha fatto la Champions, è cresciuto ulteriormente in questa stagione. Bravo a guidare la difesa e di testa. Potrebbe essere lui ilin difesa, anche perché Tah è sempre più vicino al Barcellona. In attacco, invece, prende sempre più quota la pista Castro, che l'vorrebbe portarsi al Mondiale per Club. In molti in lui vedono un giovane Lautaro»