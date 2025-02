Riminitoday.it - Mercato coperto, il tempo stringe: una settimana per il progetto. L'assessore: "Attendiamo le integrazioni"

Leggi su Riminitoday.it

Una, per capire se ilcon lerichieste verrà consegnato. L’amministrazione comunale di Rimini è in attesa di conoscere i prossimi passi da parte di Renco, la società che si è aggiudicata il bando per riqualificare ildi Rimini. La situazione è.