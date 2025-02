Lanazione.it - Mense scolastiche, un documento votato all’unanimità dalla segreteria di Prima Montevarchi

Arezzo, 14 febbraio 2025 –, udiLa nota di Fabio Rossi Coordinatore politicoSi conclude la vicenda del recupero delle morosità dellecomunali. Quanto dovuto da alcune famiglie è rientrato nelle casse comunali in soli otto giorni, dimostrando che non era la mancanza di fondi a determinare il problema, ma altri fattori tra cui l'indifferenza e il tentativo di scansarla e far pagare a tutti i cittadini quanto dovuto solo da alcuni genitori. Quindi grazie al Sindaco e alla Giunta per il risultato raggiunto tra le miriadi di polemiche aggressive del PD e delle altre opposizioni che con la pressione mediatica han cercato di creare problemi alla maggioranza, ma anche questa volta gli è andata male.