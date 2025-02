Lanazione.it - Meno mammiferi nelle foreste tropicali: ricerca internazionale dell'Università di Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 14 febbraio 2025 - Lerappresentano un caso di studio unico nel panorama mondiale. Pur configurandosi come luoghi eccezionali in termini di biodiversità, sono allo stesso tempo le aree con la più alta concentrazione diminacciati. Se da una parte è ormai appurato che la causa di queste minacce sia di origine umana, dall’altra rimangono ancora poco chiare le modalità con cui il disturbo antropicolandscape (paesaggi) intorno a queste aree impatti sulle comunità di. Per far luce sulle condizioni che incidono sulla biodiversità, l'diha condotto uno studio coordinato da Francesco Rovero e Ilaria Greco, rispettivamente docente di Ecologia e assegnista del Dipartimento di Biologia. Laè stata pubblicata su PLoS Biology, nell’articolo “Landscape-level human disturbance results in loss and contraction of mammalian populations in tropical forests” (doi: 10.