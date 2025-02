Davidemaggio.it - Meno gioielli per tutti (o quasi) a Sanremo 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Non solo Tony Effe. Sono anche altri gli artisti, o meglio le artiste, alle quali in questi giorni prima di salire sul palco dell’Ariston sono stati tolti alcuniper evitare casi di pubblicità occulta. Fin qui tutto giusto, ma il problema è la parzialità dei criteri con cui la Rai fa le sue scelte e valutazioni.a rischio pubblicità occulta tolti anche a Noemi e Iva ZanicchiLa prima è Noemi, come da lei stessa dichiarato ieri durante il DopoFestival: le è stato infatti impedito di sfoggiare il suo collier di serpenti. La cantante, che questa sera si esibirà proprio con Tony Effe, ha ammesso che l’oggetto era molto indicativo del marchio, mentre si è palesemente stupita della censura per la catena (di Tiffany) tolta al collega. Dunque in nessuno dei due casi, sembrerebbe, c’era un marchio in bella vista.