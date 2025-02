Liberoquotidiano.it - "Meloni? Voi avete un problema con la realtà": Capezzone spiana Simona Malpezzi | Video

Scontro tra, parlamentare del Pd, e Daniele, direttore editoriale di Libero. L'arena è lo studio di “Dritto e Rovescio”, il programma di approfondimento politico di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio ogni giovedì alle 21:30. Il tema è quello dei migranti, rinfocolato dall'ultimo attentato a Monaco di Baviera, con un'auto piombata sulla folla in occasione di una manifestazione sindacale che ha causato decine di feriti, tra cui un bimbo in gravi condizioni. L'autore è Farhad N., un richiedente asilo arrivato nel Paese nel 2016 come minorenne non accompagnato e affidato alle cure di una struttura di assistenza minorile. Secondo quanto riferito dalla Bild, in precedenza era stato in Italia, sbarcato nel novembre del 2016 a Reggio Calabria, dove è stato identificato e fotosegnalato.