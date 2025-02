Ilfogliettone.it - Meloni difende l’Italia e Mattarella: “Gli insulti russi offendono l’intera Nazione”

La premier Giorgiaè intervenuta con fermezza in difesa del presidente della Repubblica, Sergio, e deltutta, dopo le durissime accuse rivolte da Mosca. Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, aveva definito “oltraggiosi e palesemente falsi” i paralleli storici tra l’aggressione russa in Ucraina e il progetto del Terzo Reich in Europa, avanzati dadurante un discorso a Marsiglia.“Glidella portavoce del Ministero degli Esteri russoitaliana, che il Capo dello Stato rappresenta”, ha dichiarato, esprimendo la sua piena solidarietà, così come quella dell’intero governo, a. Il presidente della Repubblica, ha sottolineato la premier, “da sempre sostiene con fermezza la condanna dell’aggressione perpetrata ai danni dell’Ucraina”.