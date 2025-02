Lettera43.it - Medio Oriente, Hamas ha reso nota la lista degli ostaggi che saranno liberati domani

Secondo quanto riportato dai media israeliani,ha comunicato che sabato 15 febbraiotre, tra cui un cittadino americano. L’ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha confermato che lacomprende Sasha Trufanov, Dekel-Hen e Yair Horen, e che è stata accettata da Tel Aviv. Sarebbero così rispettati i patti valevoli per il cessate il fuoco, che Netanyahu aveva minacciato di voler sospendere se non fossero stati riconsegnati.Una manifestante a Tel Aviv (Getty).Tra i detenutici sarà anche sam Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal AdwanAttualmente,detiene 76, di cui 17 rientrano nella prima fase dell’accordo, che prevede il rilascio totale di 33 persone in un periodo di 42 giorni. Il 15 febbraio segnerà il sesto scambio di prigionieri previsto dall’intesa.