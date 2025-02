Dilei.it - Medinilla magnifica, dove posizionarla, quanto bagnarla e perché perde le foglie

Leggi su Dilei.it

Volete ravvivare il vostro giardino o gli ambienti di casa? Allora laè la pianta che fa al caso vostro: spesso è definita la pianta delle Principesse, proprio per via dei suoi fiori rosa a grappolo che sono estremamente eleganti e decorativi. Attenzione, però,lanon è tendenzialmente una pianta molto facile da curare: la sua bellezza richiede attenzioni che non possiamo dimenticare di darle. Poteteanche all’interno della vostra casa poiché gradisce l’ombra: scopriamo tutto su questa pianta, come curarla, ognie soprattutto cosa fare nel caso in cui perda le sue magnifiche.Cos’è laOriginaria delle Filippine, questa pianta cresce anche nelle foreste tropicali. Le suesono grandi e verdi, di colore verde brillante: si sviluppano inoltre degli steli con un fiore che viene definito carnoso pendente con ben cinque petali e un racemo.