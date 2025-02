Ilrestodelcarlino.it - Medei: "Al ritorno troveremo un clima rovente"

Al termine degli 86 minuti intervista doverosa all’Mvp Eric Loeppky. "Abbiamo capitalizzato il fattore campo – ha detto – alarriva la parte più dura in Turchia. Sarà dura ad Ankara, credo che dovremo essere un po’ più preparati mentalmente per il prossimo match e questo mi dà tanta carica. Sono contento di aver dato il mio contributo importante. La squadra ha risposto presente e nelle fasi critiche abbiamo fatto valere anche il nostro muro". Quindi si avvicina ai cronisti Marko Podrascanin che afferma: "Abbiamo centrato una vittoria fondamentale in una delle partite più importanti dell’anno. Vogliamo la finale, sono molto soddisfatto della nostra prova. Non siamo stati perfetti, soprattutto in battuta, però è una bella vittoria con un team che conoscevamo poco, senza avere molti punti di riferimento sul loro gioco.