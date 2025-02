Ilnapolista.it - McTominay a Napoli è già considerato una “bandiera”, lo United rimpiange i suoi gol (Daily Mail)

Leggi su Ilnapolista.it

Scottpare essersi ambientato bene acon la sua fidanzata. Ha apprezzato sin da subito il calore dei tifosi, che lo considerano già come un “veterano” del club.e la sua nuova vita aIlscrive:Scottha conquistato velocemente i tifosi del, per alcuni ha già raggiunto uno status di “”. E’ merito suo se a sei mesi dal trasferimento dal Manchester, ha già una fanbase nel capoluogo campano. Il sentimento è reciproco.è affascinato dalla città e dal club. Ha visitato diversi posti con la fidanzata, tra cui la Costiera amalfitana; proprio lei ha scritto su Instagram che si sono innamorati dell’Italia. Lo scozzese ha già segnato sette gol, lone sente la mancanza (10 reti lo scorso anno). Aha ritrovato Romelu Lukaku, ex compagno di squadra, e uno deiamici più stretti in nazionale, ovvero Gilmour.