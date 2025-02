Ilrestodelcarlino.it - Maxi operazione ‘Fake Dress’, smantellata industria di falsi griffati da un milione di euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 14 febbraio 2025 – Scopertadel falso. I finanzieri del nucleo di Polizia economico finanziaria di Macerata, all'esito di complesse indagini, dirette e coordinate dalla Procura, hanno concluso un'importantedi contrasto alla contraffazione che ha consentito di ricostruire un'intera filiera produttiva del falso con sequestri e perquisizioni in sei regioni. In questo modo hanno posto fine all'illecita produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento con loghi di importanti brand a livello mondiale abilmente contraffatti. Se questi fossero stati immessi sul mercato avrebbero fruttato ricavi per oltre 1di. Il servizio ha tratto origine da un controllo di routine, eseguito in un outlet della moda in provincia di Macerata dove i militari del nucleo hanno rinvenuto migliaia di capi di abbigliamento con applicato il marchio contraffatto di note maison di moda e altro materiale taroccato.