Anconatoday.it - Mattia Morbidoni, bachicoltore: «I miei accessori in seta richiesti in tutto il mondo»

Leggi su Anconatoday.it

Dalle foglie del gelso a preziosie manufatti in: foulard, cravatte, inserti per abiti e perfino gioielli realizzati con i bozzoli dopo uno speciale trattamento. In poco più di un anno l’attività messa in piedi dal chiaravalleseprocede a gonfie vele con.