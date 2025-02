Ilfattoquotidiano.it - “Matteo Salvini mi mette i like di notte”: la rivelazione di Clara a Sanremo

Tra i tanti fan dici sarebbe anche. Laarriva dalla diretta interessata nel corso di un’intervista video realizzata con il Corriere della Sera a bordo di un’auto. Prima di scendere dalla macchina, e alla battuta del giornalista: “Cerchiamo di non beccare qualche multa perché magari c’ènascosto che ci riprende”, la cantante risponde: “Midi“.è in gara con “Febbre”, che spiega così: “È una febbre d’amore, ma non l’amore verso qualcuno, bensì l’amore verso se stessi. È l’intensità dei sentimenti, delle temperature emotive che nella vita si alzano e si abbassano”. Come fa la giovane artista a gestirla? Circondandosi di energie positive: “Aquest’anno c’è mio fratello, ci sono le amiche. Le persone attorno a te ti danno una carica importante”.