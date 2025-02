Oasport.it - Matteo Bianchi: “Sono molto contento”. Vittoria Guazzini: “Ci abbiamo creduto fino all’ultimo metro”

Giornata trionfale per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista: in quel di Zolder gli azzurri hanno conquistato due ori nel giro di pochi minuti volando al comando del medagliere.è riuscito a confermare il titolo nel chiloda fermo ad un anno di distanza da Apeldoorn 2024: “Ero in buona condizione. Già nella prima prova del Team Sprint di ieri avevo sensazioni positive, e oggi è andata ancora meglio in partenza. Ho cercato di avere l’approccio giusto, ho dato tutto e questo ha pagato.”. Finale durissima per il quartetto di inseguimento a squadre al femminile: gara alla pari con la Germania, ma gli ultimi due giri fenomenali distati fondamentali per agguantare il secondo oro consecutivo nella specialità.Il commento della toscana, oro a Parigi 2024 nella madison: “corso con grande intelligenza,esperienza nel correre insieme.