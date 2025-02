Oasport.it - Matteo Arnaldi vince la battaglia con Tien e accede ai quarti a Delray Beach: decisivo il tiebreak del 3° set

stacca il biglietto per idi finale dell’ATP 250 di Derlay. Il tennista ligure si reso protagonista di una bella vittoria contro il giovane talento americano Learner, numero 82 del mondo, che si era messo in luce agli Australian Open, raggiungendo gli ottavi dove è stato poi sconfitto da Lorenzo Sonego. Un successo arrivato dopo unadi quasi tre ore, con una bella rimonta nel terzo set, per, che si è imposto con il punteggio di 7-6 4-6 7-6. Ora sul suo cammino ci sarà un altro americano, Brandon Nakashima, che ha battuto in rimonta il connazionale Reilly Opelka.Il tennista italiano ha chiuso il match con addirittura 24 ace, ottenendo anche il 78% di punti vinti quando ha servito la prima. Certo il rendimento con la seconda è stato basso (40%), ma sicuramente perè stato fondamentale aver annullato dieci delle quattordici palle break concesse.